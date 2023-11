UN: Izraelci pogodili školu s izbjeglicama u Gazi, ubijena i djeca

Svjedoci tvrde da je u zračnom napadu pogođena škola Al Fakura u Džabaliji, gdje žive hiljade evakuisanih. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a još nekoliko desetaka je povrijeđeno, rekao je Mohamad Abu Selmeja, dužnosnik ministarstva zdravstva.

Juliette Touma, direktorica komunikacija UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA), potvrdila je Reutersu da je pogođena ta škola kojom upravlja svjetska organizacija. Među žrtvama ima djece, ali UNRWA zasad nije potvrdila tačan broj poginulih.

„Najmanje jedan zračni udar pogodio je školsko igralište gdje su bili šatori za izbjegle porodice. Drugi napad pogodio je školu gdje su žene pekle hljeb”, kazala je u telefonskoj izjavi.

Fotografije Reutersa nakon udara pokazuju uništen namještaj i drugu imovinu razbacanu po podu, lokve krvi i ljude koji plaču,pišu Vijesti

https://www.vijesti.ba/clanak/618700/un-izraelci-pogodili-skolu-s-izbjeglicama-u-gazi-ubijena-i-djeca

Gaza's Jabalia refugee camp has been bombed again in the third major attack on the site in the past week.

This time, Israel struck a UN-run school within the refugee camp where thousands of displaced Palestinians are sheltering ⤵️ pic.twitter.com/GF74coUVVn

