Iz UN-a ponavljaju: Bolnice u Gazi ne bi trebale biti mete u borbi

Ujedinjene nacije (UN) u petak su pozvale na “puno poštovanje međunarodnog prava”, naglašavajući da bolnice ne bi trebale biti meta u borbi, nakon izvještaja o izraelskom vazdušnom napadu na glavnu kapiju bolnice Al-Shifa u gradu Gazi.

Smoke is rising after an Israeli strike on Gaza seen from a viewpoint in Southern Israel October 24, 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura