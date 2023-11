Šta se dogodilo Trumpu?! Niže gaf za gafom, gore od Bidena: ‘Je li itko čuo za Orbána? Jedan od najjačih, vođa Turske!‘ VIDEO

Tako je u nedavnom incidentu krivo nazvao grad u kojem je držao govor – kako piše Daily Mail, Sioux City u Iowi zamijenio je sa Sioux Fallsom u Južnoj Dakoti.

Inače, Trumpa je baš u toj saveznoj državi, u kojoj je kiksao, 2016. godine pobijedio teksaški senator Ted Cruz, koji ga je svojedobno nazvao “patološkim lažljivcem” i “narcisom”, no kasnije mu je ipak postao lojalan pristaša u Senatu.

Drugi gaf Trump je imao kad je pomiješao Viktora Orbán​a, desno orijentiranog premijera Mađarske, s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

– Postoji čovjek, Viktor Orbán, je li itko ikad čuo za njega? Vjerojatno je jedan od najjačih vođa bilo gdje u svijetu, on je vođa Turske – rekao je u Derryju u New Hampshireu.

Trump: Viktor Orbán is the leader of Turkey ???? pic.twitter.com/mTgyr07TOW — Mareile ???????? (@Hoellenaufsicht) October 23, 2023

Nešto kasnije ipak se ispravio.

– On je šef Mađarske. I on to vodi jako dobro, baš kako treba, on to snažno vodi – hvalio je Trump Orbán​a.

No to nije sve. Za Bidena, kojega smatra “kognitivno oštećenim”, rekao je kako bi upravo on Ameriku “mogao uvesti u Drugi svjetski rat”.

– Imamo čovjeka koji je potpuno korumpiran, najgoreg predsjednika u povijesti naše zemlje, koji je kognitivno oštećen, nije u stanju voditi nas, a sad je još zadužen i za suočavanje s Rusijom i mogućim nuklearnim ratom. Samo razmislite o tome. Nastavimo li se oslanjati na njega, vrlo brzo mogli bismo se naći u Drugom svjetskom ratu – rekao je Trump.

