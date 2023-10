Netanjahu citirao: “Sada idi, napadni Amalečane i potpuno uništi sve što im pripada”

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) rekao je na jučerašnjoj konferenciji za medije da kopnena operacija koju su pokrenule izraelske trupe u Pojasu Gaze predstavlja drugu fazu rata protiv Hamasa koji će biti dug i težak.

– Ovo je druga faza rata čiji su ciljevi jasni – uništiti Hamasovu vlast i vojne ciljeve i dovesti taoce kući – rekao je Netanjahu.

– Rat u Pojasu Gaze bit će dug i težak i mi smo za njega spremni – rekao je izraelski premijer, dodajući da će njegova vojska “uništiti neprijatelja na tlu i pod tlom”.

Ponovno je pozvao palestinske civile da se evakuiraju iz sjevernog dijela Pojasa Gaze gdje Izrael fokusira svoje napade.

– Moraš zapamtiti što ti je Amalek učinio, kaže naša Sveta Biblija. “Sada idi, napadni Amalečane i potpuno uništi sve što im pripada. Ne poštedi ih; pogubi muškarce i žene, djecu i dojenčad, goveda i ovce, deve i magarce” (1. Samuelova 15,3) – rekao je. prenosi Avaz

Netanyahu openly calling for genocide:

"You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible."

"Now go, attack the Amalekites and totally destroy all that belongs to them. Do not spare them; put to death men and women, children and infants, cattle and sheep,… pic.twitter.com/S8AjtDvILd

— Clash Report (@clashreport) October 29, 2023