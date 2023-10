PODRŠKA PALESTINI U IZRAELU: “Dosta je više, prestanite sa brutalnim napadima na Gazu” VIDEO

Izraelski napadi na Gazu, nemilosrdni, podigli su tamošnje stanovništvo na noge.

Now in Tel Aviv first protest against the war pic.twitter.com/EFVmVZXWl3

Nakon svih svjetskih metropola u kojima su se organizovali skupovi podrške Palestincima, to se desilo i u glavnom gradu Izraela.

Israeli left wing activists blocking a road near the ministry of defense in Tel Aviv during an anti war demo pic.twitter.com/egMllXnwia

Naime, tamo je na proteste izašlo hiljade ljudi, uz jasan zahtjev za svoju vladu – proglasite primirje i prestanite sa brutalnim napadima na Gazu.

#BREAKING | Families of Israeli detainees in #Gaza block a street in Tel Aviv. Reports stated that protesters chanted "all in exchange for all", demanding to release all nearly 8000 Palestinians from Israeli jails in exchange for all Israeli detainees in #Gaza . pic.twitter.com/0IWC3QavYi

Nekoliko hiljada prisutnih nosilo je parole na kojima pozivaju na trenutni prekid vatre. Naglašavaju da bi prihvatanje Hamasovog prijedloga bio pravi potez. Inače, Hamas je predložio da će vratiti taoce u zamjenu za prestanak napada.

Tel Aviv takes to the streets calling for an end to the bombing of the Gaza Strip

Thousands of protesters fear that Israeli aggression could lead to the destruction of the state. The police are drawn to places where protesters gather. pic.twitter.com/raiNbE5ik2

— Sprinter (@Sprinter99800) October 28, 2023