Zastrašujuće snimke – Izrael bombardovao bolnicu, Palestinci tvrde: ‘Najmanje je 500 mrtvih‘

rocjenjuje se da je 200 do 300 ljudi ubijeno u napadu na arapsku baptističku bolnicu al-Ahli u gradu Gazi, rekao je glasnogovornik palestinskog ministarstva zdravstva, prenosi Sky News, koji nije mogao potvrditi ove informacije.

Reuters javlja da je ubijeno najmanje 500 ljudi.

The moment the hospital in Gaza was hit by Israeli airstrike pic.twitter.com/OTTdayOGoT — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) October 17, 2023

Izrael je naredio civilima da pobjegnu iz grada Gaze i krenu prema jugu prije očekivane kopnene ofanzive.

Zastrašujuće snimke koje prikazuju posljedice udara kruže društvenim mrežama.

Krvavi napad u Gazi. Najmanje 500 ljudi je zbijeno u izraelskom raketiranju baptističke bolnice pic.twitter.com/49X7ClXDRr — Istraga.ba (@IstragaB) October 17, 2023

First footages after the shelling of a hospital in the Gaza Strip. pic.twitter.com/ToLQqgTb5n — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2023

Navodno su stotine ljudi tražile utočište u bolnici u vrijeme eksplozije. Nekoliko bolnica u gradu Gazi postalo je utočište za stotine ljudi, u nadi da će biti pošteđeni bombardiranja nakon što je Izrael naredio svim stanovnicima grada i okolnih područja da se evakuiraju u južni pojas Gaze.

Izraelska vojska kaže da proučava izvještaj. Ako se potvrdi, napad na bolnicu al-Ahli u gradu Gazi bio bi daleko najsmrtonosniji izraelski zračni napad u pet ratova koji se vode od 2008.

In one airstrike, lsrael killed and injured hundreds of Palestinians who were seeking shelter at a hospital’s yard in Gaza. pic.twitter.com/x2GagJwBUl — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 17, 2023

