U New Yorku hiljade ljudi na ulici traže “Slobodu za Palestinu”

Uz povike “Oslobodite Palestinu”, više tisuća ljudi okupilo se u petak u središtu New Yorka tražeći prekid “izraelske kolonizacije” i osudivši američku potporu Izraelu, zabrinuti zbog vojnih operacija u Gazi.

People pray, as they attend a demonstration to express solidarity with Palestinians in Gaza, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Istanbul, Turkey October 13, 2023. REUTERS/Murad Sezer