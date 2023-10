Zastrašujući snimci iz svemira nakon serije vazdušnih napada u Pojasu Gaze VIDEO

Izraelska vojska izvela je poslednja četiri dana seriju vazdušnih napada na mete u Pojasu Gaze, koje su navodno bile povezane s Hamasom, reagujući na veliki napad iz Gaze u subotu ujutru.

Do sada je, prema poslednjim informacijama, u Gazi izgubilo život oko 900 ljudi.

UN su izrazile zabrinutost i istakli “jasne dokaze” o ratnim zločinima koji su počinjeni kako u Gazi tako i u Izraelu.

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Žozep Borelj istakao je da Izrael ima pravo na samoodbranu od napada Hamasa, ali da to mora činiti u skladu s međunarodnim pravom. On je takođe kritikovao kolektivno kažnjavanje svih Palestinaca, smatrajući to nepravednim i neproduktivnim za postizanje mira.

Napadi Izraela su uzrokovali značajna oštećenja na desetinama stambenih zgrada, na kancelarijama telekomunikacionih kompanija i zgradama Islamskog univerziteta u Gazi, a razmere razaranja mogu se jasno videti iz svemira, na satelitskim snimcima koje je napravio Maksar.

U pogođenom području zabeležene su zastrašujuće eksplozije u ponedeljak uveče, dok su deca vrištala i niko nije mogao da spava. Rimal, obično najmirniji deo Gaze poznat po svojim bogatim kvartovima, svedočio je noći koju će stanovnici dugo pamtiti.

Tokom narednog dana intenzitet napada se smanjio, omogućivši ljudima da shvate razmere razaranja. Infrastruktura ovog kvarta pretrpela je ozbiljne štete, a većina pristupnih puteva bila je presečena.

Cela oblast trenutno izgleda kao da ju je pogodio zemljotres, prekrivena ruševinama, razbijenim staklima i prekinutim električnim žicama.

