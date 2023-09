Mladoženja poginuo na svom vjenčanju, snimka ubistva kruži internetom

Na snimci se vidi kako jedan gost pleše i puca u zrak, ali je u zanosu u jednom trenutku malo spustio oružje.

Neoprezno je ponovno počeo pucati, a jedan je metak pogodio mladoženju u prsa, koji je odmah pao na pod,pišu Vijesti

Just In: Always watch the people with the guns when at a Wedding.

The video shows the tragic killing of Hamza Sattam Hamed Al-Fanatsa, the groom at a wedding.

That surely ruined the party!

I’m actually dumbfounded ???? ???? pic.twitter.com/KaOCoVVvRO

