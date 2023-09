Globalni rang moći: Ovo je rang lista 10 najmoćnijih država svijeta

Rangiranje, dio studije “Najbolje zemlje”, ispitivalo je 17.000 ljudi o njihovim mišljenjima o 87 različitih nacija. Rangiranje ocjenjuje utjecaj zemlje na temelju percepcije ispitanika o faktorima kao što su politička, ekonomska i vojna moć, prenosi Bussines Insider.

Ispod je rang lista 10 najmoćnijih:

10. Ujedinjeni Arapski Emirati

US News je napomenuo da je otkriće nafte u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sredinom 20. stoljeća brzo transformisalo njihovu ekonomiju. BDP po glavi stanovnika UAE-a sada je uporediv s najvećim zapadnoevropskim zemljama. Zemlja ima najkonkurentniju ekonomiju u arapskom svijetu, prema Svjetskom ekonomskom forumu, dodao je US News. Međutim, UAE je pao za jedno mjesto u odnosu na prošlogodišnje rangiranje, prestigla ga je susjedna Saudijska Arabija.

9. Saudijska Arabija

US News je napomenuo da je Saudijska Arabija najveći svjetski dobavljač nafte, odgovorna za otprilike četvrtinu globalnih zaliha nafte. Zemlja je osnivačica OPEC-a i članica Svjetske trgovinske organizacije, kao i drugih međunarodnih tijela. Svake godine milioni vjernika iz cijelog svijeta obavljaju hadž, putovanje u sveti grad Meku, u Saudijskoj Arabiji. Zemlja je porasla za dva mjesta u odnosu na prošlogodišnje rangiranje.

8. Francuska

US News je rekao da je Francuska druga najveća ekonomija u Evropi, nakon Njemačke. Primijetio je da je zemlja poznata po svom naslijeđu, uključujući Eiffelov toranj, Louvre i luksuznu robnu marku Chanel. Francuska je također dugogodišnji član EU-a, NATO-a i UN-a. Ključni faktori njene moći uključuju ekonomski uticaj, međunarodne saveze i vojnu snagu.

7. Velika Britanija

US News je primijetio da je Velika Britanija bila kolonijalna sila tijekom britanskog imperija i da je bila međunarodno priznata kolonijalna sila. Primijetio je da je Britanija poznata po svojoj historiji, uključujući Stonehenge i Westminstersku palaču. Zemlja je jedan od osnivača NATO-a, UN-a, G7-a i G20-a. Uprkos izlasku iz EU-a, Velika Britanija zadržava snažne međunarodne saveze i politički utjecaj. Pala je za jedno mjesto u uporedbi s prošlogodišnjim rangiranjem.

6. Južna Koreja

US News je istaknuo snažnu vojsku Južne Koreje i visok izvoz kao razloge za njezino visoko mjesto na ljestvici moći. Zemlja je članica mnogih međunarodnih organizacija, uključujući UN, G20, Svjetsku trgovinsku organizaciju i Forum za regionalni ASEAN. Južna Koreja ima “jednu od najvećih bruto nacionalnih ušteda i rezervi stranih investicija na svijetu”, izvijestio je US News, istovremeno ističući njen velik izvoz automobila i tehnologije, s tim što je zemlja domaćin sjedištima tvrtki poput Samsunga, Hyundaia i Kije. US News je opisao južnokorejsko “visokotehnološko gospodarstvo usmjereno na usluge” kao “priču o uspjehu stranih investicija” i rekao da sada ima jedno od najvećih svjetskih gospodarstava.

5. Japan

US News je napomenuo da je Japan jedna od najvećih svjetskih ekonomija i jedan od najvećih izvoznika, posebno elektronike i automobila. Primijetio je da je zemlja članica G7-a i G20-a, kao i drugih međunarodnih tijela. Japan je ostao na istom petom mjestu kao i prošle godine, a ključni čimbenici njegove moći uključuju ekonomski utjecaj i međunarodne saveze.

4. Njemačka

US News je rekao da je Njemačka najveća ekonomija u Europi, a također je poznata po svojim automobilskim markama poput BMW-a, Mercedes-Benza i Volkswagena. Primijetio je da je zemlja članica EU-a, NATO-a, G7-a i G20-a, kao i drugih međunarodnih organizacija. Njemačka ostaje visoko rangirana zbog svojeg snažnog gospodarstva, ekonomskog utjecaja i političkog utjecaja.

3. Rusija

US News je napomenuo da Rusija ima najveći teritorij na svijetu i bogatu povijest, uključujući carske dinastije i Sovjetski Savez. Primijetio je da je zemlja članica G20-a, BRICS-a i Vijeća sigurnosti UN-a, kao i drugih međunarodnih tijela. Rusija je peta najveća svjetska ekonomija, s BDP-om koji se temelji na prirodnom plinu, nafti i mineralima, dodao je US News. Ključni čimbenici njezine moći uključuju vojnu snagu, ekonomski utjecaj i politički utjecaj. Pala je za jedno mjesto u usporedbi s prošlogodišnjim rangiranjem.

2. Kina

Kina se nalazi na drugom mjestu na ljestvici moći svjetskih zemalja prema US News & World Report za 2023. godinu. Kina je druga najveća svjetska ekonomija, a njezin utjecaj raste kako na ekonomskoj tako i na političkoj razini.

1. Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države ostaju na vrhu ljestvice moći svjetskih zemalja prema US News & World Report za 2023. godinu. Zemlja je i dalje dominantna sila u svjetskim poslovima, s najvećom ekonomijom na svijetu i jakim utjecajem u mnogim međunarodnim organizacijama i sporazumima, pišu Vijesti.ba.

