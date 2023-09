Kataklizma na sjeveru Afrike: Najmanje 1.500 mrtvih, nestalo 7.000 ljudi

Osama Hamad, premijer jedne od dvije rivalske vlade u Libiji, rekao je danas da se strahuje da je u poplavama na istoku zemlje poginulo blizu 2.000 ljudi.

Prije toga, zvaničnici vlade koja kontroliše istok Libije iznijeli su podatak o 27 poginulih, ali su naglasili da nema izvještaja iz grada Derna u kojem je proglašena vanredna situacija.

Disaster unfolding in Libya ????????

on the back of Storm Daniel (linked to the system which recently flooded Greece). This footage is from Derna on the north coast of Libya.

More than 2,000 people in Libya are feared dead. Details are still emerging.pic.twitter.com/ukbPKFgGS5

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) September 11, 2023