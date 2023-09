Putinov general zaprijetio: “Ukrajina je tek početak, rat neće ovdje stati!”

U nedavnom intervjuu za državnu televiziju Rusija-1, on je kazao ne samo da smatra da će Putinov rat trajati dugo nego da će se i proširiti, prenosi Newsweek.

“Mislim da ćemo ovdje provesti još dosta vremena. Bespredmetno je govoriti o određenom razdoblju. Ako govorimo o istočnoj Europi, što ćemo morati, naravno da će to biti duže”, rekao je general.

“Ukrajina je samo odskočna daska?” upitao je zatim novinar koji je vodio razgovor s generalom.

“Da, apsolutno. To je samo početak”, odgovorio je Mordvičev, koji je poručio da rat “neće ovdje stati”.

Neki od Putinovih saveznika često su iznosili mogućnost širenja invazije Kremlja na zemlje NATO-a, uključujući Poljsku i nekoliko drugih istočnoeuropskih zemalja. Analitičari su viziju ruskog predsjednika i sugestije njegovih raznih saveznika o proširenju rata opisali kao zabrinjavajuće znakove da bi Moskva mogla proširiti svoje vojne napore izvan Ukrajine. prenosi n1

