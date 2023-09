Na dnu okeana pronađeno misteriozno ‘zlatno jaje‘, naučnici nemaju pojma što je to

Naučnici još uvijek ne znaju što su točno pronašli na dnu oceana kod obala Aljaske. Riječ je o nečemu sjajnom i nježnom na dodir, poput kože. No, kako kažu iz Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA), nisu sigurni o čemu se radi. Je li to ovojnica jajeta, ostaci morske spužve ili posve nova životinja, ne znaju. Trenutno se u laboratoriju testiraju dijelovi tog nečeg, kako bi se otkrilo o čemu se radi, a stručnjaci NOAA-e usporedili su to s nečim ‘iz horor filma‘.

Dr. Tammy Horton iz Nacionalnog oceanografskog centra u Southamptonu nije mogla reći o čemu se radi, ali se složila da se radi o ‘potencijalno novoj vrsti‘.

– Nije neobično pronaći nepoznanice u dubokom moru – imamo puno toga za istražiti. Stručnjaci imaju uzorak i moći će ga pobliže proučiti. Vjerojatno će napraviti neke genetske analize kako bi utvrdili barem od koje vrste životinje potječe- rekla je za MailOnline.

Pronađeni predmet ima rupu na prednjoj strani, a to govori da je iz njega nešto rođeno i izašlo van. Zbog toga nije isključeno da bi predmet zlatne boje mogao biti jaje, no ne znaju što se to iz njega izleglo.

Dr. Lucy Woodall, izvanredna profesorica zaštite mora na Sveučilištu Exeter, smatra da predmet izgleda kao morska spužva i smatra da je rupa samo oštećenje, a ne izlazni put.

– Duboko more puno je čuda koja tek otkrivamo i veselim se što ću saznati više o tome – dodala je.

Kerry Howell, profesorica ekologije dubokog mora na Sveučilištu u Plymouthu, rekla je da je objekt ‘čudan‘ i da nije sličan ničemu s čime se susrela. Ona nagađa kako bi rupa mogla biti vezana za disanje.

Dr. Pierre Josso, postdoktorski istraživač pri Britanskom geološkom institutu, rekao je da je objekt ‘intrigantan, ali nije uistinu iznenađujući‘.

– Otkrivamo nove biološke strukture ili vrste tijekom većine ronjenja budući da je morsko dno rijetko istraživano‘. Nove vrste – ili ostaci razvojnih faza poznatih i nepoznatih vrsta – tijekom posljednjeg desetljeća sve se više otkrivaju jer se duboki ocean istražuje s više pažnje nego ikad prije.Što se tiče njegovog podrijetla, funkcije i razloga za rupu u njegovoj strukturi, prerano je govoriti – istaknuo je, prenosi jutarnji.

