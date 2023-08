Katastrofalan požar u zgradi u Johannesburgu, poginulo najmanje 58 ljudi

Još 40-ak ljudi je povrijeđeno.

Požar je izbio rano jutros po lokalnom vremenu.

Zgrada je evekuirana i u toku su potraga i spašavanje.

VIDEO: Aftermath of the building fire in Johannesburg, South Africa which killed at least 20 people and injured more than 40 others.

