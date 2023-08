Osvojili su južni pol Mjeseca, na redu je Sunce: Indijci šalju još jednu letjelicu u svemir

Indijci su tek osvojili južni pol Mjeseca, kada su 23. avgusta spustili rover Vikram na lunarnu površinu, a za 2. septembar zakazali su lansiranje letjelice ka Suncu, javio je LiveScience.

Indijska svemirska istraživačka organizacija (ISRO) objavila je fotografije letjelice koja će u okviru misije Aditja-L1 (Sunce na sanskritskom jeziku) poletjeti ka Suncu, a koja je već stigla do lansirne rampe na otoku Šriharikota.

– Lansiranje letjelice Aditja-L1, prvog indijskog opservatorija za proučavanje Sunca, planirano je za 11.50 sati 2. septembra 2023. iz Šrirakote – objavila je ISRO na platformi X (nekadašnjem Twitteru).

Iako su mnoge misije drugih zemalja već proučavale našu najbližu zvijezdu, naučnike i dalje zbunjuje kako je vanjski sloj atmosfere, poznat kao korona, vreliji (dostiže 1 milion stepeni) od površine. Istraživači znaju malo o tome šta se dešava na Suncu prije nego što izbaci solarne baklje ili prije nego što dođe do koronalnih solarnih eksplozija, kao i kako one postignu ogromne brzine. Naučnici se nadaju da će opservatorij Aditja-L1 pomoći u odgonetanju nekih od ovih tajni.

