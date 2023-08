Jedan prirodni fenomen ozbiljno će poremetiti lance snabdijevanja: Cijeli svijet će osjetiti

U Panamskom kanalu, gdje slatka voda služi kao krvotok za transport robe, nedostatak obilnih padavina dovodi do nižih nivoa vode i stavlja pritisak na kritičnu međunarodnu brodsku arteriju.

Vlasti su uvele ograničenja težine plovila i dnevnih ograničenja promet. Samo ove sedmice, Uprava Panamskog kanala produžila je ta ograničenja za još najmanje 10 mjeseci.

Dok se direktni uticaj na američke proizvođače, trgovce i potrošače trenutno čini minimalnim, potencijal za šire poremećaje raste, piše CNN, prenosi BiznisInfo.ba.

To je još jedan primjer vodotoka pod uticajem vremenskih uslova koji usporava tokove kritičnog tereta — poput nižih nivoa rijeke Rajne i moćnog Mississippija ili jakih vjetrova i pješčane oluje koji su bili krivci za nasukavanja velikog broda Ever Given u Sueskom kanalu prije dvije godine.

Bilo da je potaknuto klimom, vremenskim prilikama, geopolitikom ili nekom drugom nepredviđenom okolnošću, svako zagušenje pomorskih koridora moglo bi predstavljati probleme za globalne mreže opskrbnog lanca.

– Oko 80 posto naše trgovine robe premješta se brodovima. Dakle, zapravo bismo se trebali zabrinuti kada vidimo takve vrste blokada. I, da, to ima globalne posljedice… Kada imate blokadu u jednom dijelu opskrbnog lanca, to automatski utiče na ostatak opskrbnog lanca – rekla je Janelle Griffith, sjevernoamerička logistička voditeljica za posredovanje u osiguranju firme Marsh.

Panamski kanal oslanja se na vodu iz susjednih slatkovodnih jezera. Sistem brave tada koristi goleme količine vode – najmanje 50 miliona galona – da bi svako plovilo prošlo kroz kanal.

Obično se u ovo doba godine nivo jezera povećava. Međutim, padavine u Panami ovog proljeća i ljeta bile su najniže od početka stoljeća, rekao je Jon Davis, glavni meteorolog u Everstream Analyticsu.

– To ne znači da će nivoi slatkovodnih jezera pasti, ali ne vidimo nikakvo značajno poboljšanje ovdje budući da gledamo sljedeći mjesec. A s El Niñom koji se počinje intenzivirati i svaki klimatski model koji pokazuje da će se El Niño nastaviti intenzivirati do kraja ove godine i početkom 2024., to je dugoročno zabrinjavajuće – naveo je.

– Nikada ne znamo razmjere poremećaja i nikad ne znamo koliko ćemo imati podršku opskrbnog lanca; svakako izgleda da idemo u tom smjeru sve većih problema – rekao je.

Panama nije izuzetak. Slični vremenski uslovi mogli bi poremetiti i druge plovne puteve širom svijeta i dovesti do poremećaja u lancima snabdijevanja.

Naprimjer, očekuje se da će suša, zajedno s rekordnom vrućinom viđenom uz Mississippi od Minneapolisa do New Orleansa, rezultirati padom nivoa rijeka u prvom dijelu sljedećeg mjeseca, prenosi biznisinfo.

