Olujno nevrijeme srušilo pivski šator, desetine ljudi ozlijeđeno

Nesreća se dogodila u mjestu Kissing, nekih 10 kilometara jugozapadno od Augsburga na jugu Njemačke.

Hitne službe zbrinule su ozlijeđene i pozvale helikopter radi prijevoza unesrećenih.

Oluja je rušila stabla i raznosila krhotine po upravnom području Schwaben.

Zgrade i automobili oštećeni su srušenim stablima.

Vlasti su objavile da je starija žena ozlijeđena pogođena tučom i padom.

Policija i vatrogasci intervenirali su na pozive zbog poplavljenih tunela i podruma.

U subotu navečer Njemačka meteorološka služba (DWD) ukinula je upozorenje na ekstremno nevrijeme za Bavarsku.

