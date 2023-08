Žirafa rođena bez ijedne pjege na tijelu, vjeruje se da je jedina na svijetu

Solidno je smeđe boje i nema ni jednu mrlju koje su karakteristične za dugovrato stvorenje.

Pjege, koje uglavnom služe kao oblik kamuflaže u divljini, sadrže sistem krvnih sudova ispod sebe koji im pomaže da oslobode i regulišu tjelesnu toplotu, pišu Nezavisne.

“Stručnjaci za žirafe vjeruju da je ovo jedina mrežasta žirafa jednoobrazne boje koja živi na planeti”, navodi se u saopštenju zoološkog vrta Brights.

Mrežaste žirafe, koje imaju smeđe i narandžaste mrlje, navedene su kao ugrožene 2018. godine, prema Fondaciji za očuvanje žirafa.

Stephanie Fennessy, izvršna direktorica Fondacije za očuvanje žirafa, rekla je da grupa “nikada nije vidjela sličnu žirafu u divljini Afrike”.

Posljednji poznati zapis o besprijekornoj žirafi bio je u zoološkom vrtu Ueno u Tokiju 1972. godine, rekao je David Bright, direktor Bright Zoo vrta CBS News.

Zoološki vrt se nada da će neobično stvorenje pomoći da se istaknu izazovi s kojima se suočavaju žirafe, uključujući uništavanje njihovog prirodnog staništa u Africi zbog klimatskih promjena i nezakonitog krivolova.

“Divlje populacije tiho izumiru, a 40% populacije divljih žirafa je izgubljeno u samo posljednje tri decenije”, rekao je osnivač Brights Zoo-a Tony Bright.

