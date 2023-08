U stravičnom požaru na Havajima 36 mrtvih

“Kako se gašenje požara nastavlja, danas je otkriveno ukupno 36 smrtnih slučajeva usred aktivnog požara u Lahaini. U ovom trenutku nisu dostupni drugi detalji”, navodi se u saopštenju, pišu Vijesti.ba.

Footage from earlier today showing the utter Devastation in the City of Lāhainā on the Hawaiian Island of Maui due to Wildfires spread quickly by Heavy Winds from Hurricane Dora to the South; the Governor of Hawaii, Josh Green has stated that at least 6 People were Killed just in… pic.twitter.com/7JioGRtoRs

Vatrena stihija je uništila veći dio Lahaine na Mauiju, turističkog centra u kojem živi oko 13.000 ljudi, te su raseljene stotine porodica.

Stanovnici otoka su na društvenim mrežama objavili snimke ogromnog razaranja.

“Nemamo više Lahaine. Nestala je”, rekao je Mark Stefl za CNN. Većina požara na Mauiju još uvijek nije pod kontrolom, rekao je gradonačelnik Richard Bissen Jr.

Here is a before and after picture of some of the fire damage in Lahaina HI #lahainafire #MauiFires #MauiCounty #Hawaiifire pic.twitter.com/qihCX9qC1i

Vlasti su turistima savjetovale da napuste Lahainu i Maui što je prije moguće. Guverner Havaja Josh Green je kazao da nema dovoljno skloništa za dugoročni boravak te da su skloništa protiv požara dostupna na samo nekoliko dana. Zamolio je turiste da otok posjete nekom drugom prilikom.

Maui Devastated from Fires (Video Below)

The devastation in Maui Hawaii is just horrible. So far at least 6 people have been killed and the area along the coast looks like an absolute war zone.

Additionally Maui Memorial Medical Center is treating 5 patients, 2 of which have… pic.twitter.com/g9acwW3nnq

— Brian Krassenstein (@krassenstein) August 10, 2023