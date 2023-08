Požar uništio skoro cijeli grad na Havajima

Vatrena stihija je uništila veći dio Lahaine na Mauiju, turističkog centra u kojem živi oko 13.000 ljudi, te su raseljene stotine porodica.

Stanovnici otoka su na društvenim mrežama objavili snimke ogromnog razaranja.

Here is a before and after picture of some of the fire damage in Lahaina HI #lahainafire #MauiFires #MauiCounty #Hawaiifire pic.twitter.com/qihCX9qC1i

“Nemamo više Lahaine. Nestala je”, rekao je Mark Stefl za CNN. Većina požara na Mauiju još uvijek nije pod kontrolom, rekao je gradonačelnik Richard Bissen Jr.

Maui Devastated from Fires (Video Below)

The devastation in Maui Hawaii is just horrible. So far at least 6 people have been killed and the area along the coast looks like an absolute war zone.

Additionally Maui Memorial Medical Center is treating 5 patients, 2 of which have… pic.twitter.com/g9acwW3nnq

— Brian Krassenstein (@krassenstein) August 10, 2023