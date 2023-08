Ruska misica pokazala “znanje”: Za glavni grad Rumunije navela BiH

Breženskaja je bila gošća jedne emisije, a voditelj je odlučio provjeriti njeno poznavanje geografije. “Sudjeluju li samo glupe djevojke u natjecanjima ljepote?” upitao je voditelj, a ona je odgovorila: “Ne, naravno da ne.”

“Ti si intelektualka, koliko sam mogao razumjeti?” upitao je referirajući se na njezinu diplomu iz novinarstva koju je stekla na Moskovskom državnom univerzitetu. “Ne znam, nije na meni da sudim”, odgovorila je, a zatim je voditelj odlučio provjeriti njezino znanje. prenosi n1

“Koji je glavni grad Rumunije?” upitao je domaćin emisije.

“Je li Bosna i Hercegovina?” odgovorila je Breženskaja samouvjereno.

“Apsolutno točno. Glavni grad Rumunije je Bosna i Hercegovina. Prepravite udžbenike”, ironično je rekao voditelj. Breženskaja je upitala zar to nije tačan odgovor, a voditelj joj je poručio: “Naravno da ne. Navela si državu.”

“Miss Moscow 2023” Angelina Brezhenskaya shows off her knowledge of geography.

Note: During the pageant, Angelina stated that her goal is to be a role model for the younger generation. Brezhenskaya studied at the Faculty of Journalism of Moscow State University – in the… pic.twitter.com/lPG5UBH9sn

— Natalka (@NatalkaKyiv) July 31, 2023