Snimljen trenutak kada je dron pogodio zgradu u Moskvi

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je ukrajinski dron uništen u zraku iznad okruga Odintsovo, a da su se dva druga srušila u Moskvi, prenosi TASS.

Jedna je osoba ozlijeđena u eksploziji u zgradi, rekao je TASS pozivajući se na hitne službe. Zračna luka je zatvorena za dolaske i odlaske, priopćila je agencija. Gradonačelnik Sergej Sobjanin rekao je ranije da su pročelja dviju poslovnih zgrada oštećena, ali da nije bilo žrtava, javlja TASS.

Ukrajinska vlada nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Rusija je u ponedjeljak rekla da će oštro uzvratiti Ukrajini nakon što su dva drona oštetila zgrade u Moskvi, s jednim napadom blizu zgrade u kojoj vojska održava brifinge o onome što Rusija naziva svojom “specijalnom vojnom operacijom” u Ukrajini.

Zamjenik ukrajinskog premijera Mihajlo Fedorov rekao je tada da će biti novih napada dronovima. prenosi n1

#Russian officials report a drone attack on #Moscow. One of the towers of the Moscow City complex was damaged. pic.twitter.com/g6yKOkTOuC

— NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2023