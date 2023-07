Klimatski rekordi alarmirali naučnike, njihova brzina i tajming bez presedana

Opasni toplotni talasi u Evropi mogli bi da obore nove rekorde, navele su Ujedinjene nacije, prenosi BBC.

Do sada ovog ljeta oborena su četiri klimatska rekorda – najtopliji dan u istoriji, najtopliji jun na svijetu, ekstremni morski toplotni talasi i rekordno nizak nivo antarktičkog morskog leda.

Svijet je u julu doživio najtopliji dan ikada zabilježen, oborivši globalni rekord prosječne temperature iz 2016. godine.

Prosječna globalna temperatura je po prvi put dostigla 17,08 stepeni Celzijusovih 6. jula, saopštila je služba EU za praćenje klime Kopernikus.

Prosječna globalna temperatura u junu ove godine bila je 1,47 Celzijusovih stepeni iznad tipičnog juna u predindustrijskom periodu.

Prosječna globalna temperatura okeana oborila je rekorde u maju, junu i julu.

Globalna temperatura se približava najvišoj temperaturi površine mora ikada zabilježenoj 2016. godine.

Područje pokriveno morskim ledom na Antarktiku je rekordno nisko za jul, pošto nedostaje područje oko 10 puta veće od Velike Britanije, u poređenju sa prosjekom od 1981-2010. godine.

Naučnici pokušavaju da otkriju tačnu vezu toplotnih talasa sa klimatskim promjenama, pišu Nezavisne.

Four key climate records have been broken this summer – we speak to scientists who say the speed of change is unprecedented https://t.co/GkNL8IHh3c

— BBC News (UK) (@BBCNews) July 22, 2023