Stravični prizori iz Italije: Tornado pogodio Milano

Na snimku se vidi kako je nebo postalo crno dok je tornado kosio sve pred sobom.

Nevrijeme je izazvalo veliku štetu na putevima. Nekoliko oborenih stabala su uništili automobile, a nastradale su i kuće.

Prema pisanju portala Milano, vatrogasci su izvršili oko 110 intervencija.

Zahvaćen je sjeverni dio Lombardije, kao i Veneto.

Hrvatski mediji prenose da je u Hrvatskoj krajem dana moguće nevrijeme uz prolazno jak i olujni vjetar i grmljavinu. prenosi n1

I can tell you the sky this morning turned night when at 11am this tornado stormed over Milan pic.twitter.com/aco9xO47xz

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 21, 2023