Slučaj nestalog dječaka (2) sve misteriozniji: Kako je mali Emile “izgubljen iz vida” u Alpama?

Porodica se spremala da napusti kuću, a nestanak su otkrili baka i djed kad su došli da ga smjeste u auto.

Uslijedila je potraga koja do sada nije dala rezultata o lokaciji mališana, a policija je u četvrtak pokrenula posljednji pokušaj da ga pronađu.

Istraga se proširila na druge dijelove Francuske nakon neuspješne pretrage okoline sela. Teren u zoni potrage je brdovit i kršovit s mnogo potoka, a region je na udaru toplotnog talasa s temperaturama koje premašuju 35 stepeni Celzijusa.

Gradonačelnik: “Samo se nadamo da je otet i da je živ”

U posljednjem razvoju dramatičnih dešavanja, gradonačelnik Le Verneta rekao je da je njihova “jedina nada da je Emil odveden i da je živ”. Francois Balique je u intervjuu za Le Figaro o mogućem uzroku nestanka dječaka ukazao da nema šanse da bi on mogao sam da preživi u divljini.

“Naša jedina nada je da je odveden i da je živ. To je posljednja stvar kojoj se možemo nadati, a već je užasno. Možemo da pomislimo da je neko ko je želio dijete prošao područjem, vidio ovog lijepog dječačića i odveo ga. Ne bi mogao sam da preživi u divljini, to je sigurno… Možemo razmatrati da je bila automobilska nesreća, da se vozač uspaničio i sakrio tijelo (dječaka). To je jedna hipoteza”, rekao je Balique.

Najbolja nada za nestalog mališana je da je on otet, ponovio je.

Bizarna poruka mališanove majke

Dok je nade da će mališan biti pronađen živ sve manje, društvene mreže pune su teorija o razlozima njegovog iznenadnog nestanka. Vjeruje se i da je majka dječaka na Facebooku, na stranici posvećenoj molitvama za mališana, iznijela bizarno saopštenje, piše Mirror.

“Molim vas molite se za časnu sestru Benoïte Rencurel, mističarku ukazanja. Đavo je redovno odvodi u planine da je goni, a anđeli je vraćaju nazad”, piše u poruci potpisanoj sa “Emileova majka”.

Neki korisnici su rekli da je ovaj post “uznemirujuć”, dok su drugi skočili u odbranu”majke”. Mirror nije mogao da potvrdi da li je Emileova majka zaista napisala taj post. Nju policija još nije imenovala.

Detalji o njoj generalno nisu poznati jer je policija malo toga otkrila o Emileovoj porodici. A neodgovorenih pitanja u vezi misterioznog nestanka dvogodišnjaka je sve više, ukazuje The Sun.

Zašto je potraga otkazana?

Oko 800 ljudi učestvovalo je u potrazi za nestalim Emileom. Desetine policajaca i vojnika, uz podršku psećih timova i helikoptera, pretražili su 30 zgrada, 12 vozila i 12 hektara terena oko sela, a intervjuisali su 25 ljudi. U potrazi je učestvovalo i skoro 500 dobrovoljaca. Menadžer lokalnog restorana rekao je da je osoblje gledalo “svuda” za dječakom, piše The Independent.

“Gledali smo po mjestima na kojima bi mogao da bude, zaista smo svuda tragali za njim”, rekao je on.

Iz policijskih helikoptera je čak puštan snimak majčinog glasa sa zvučnika u nadi da će se dječak pojaviti. Kako to nije uspjelo, vlasti su odlučile da promjene taktiku i analiziraju podatke koje već imaju.

Lokalni tužilac rekao je u saopštenju prošlog utorka da masovna potraga nije dala nikakve tragove za rješavanje misterije dječakovog nestanka i da više neće biti slate grupe za potragu. Istakao je da bi dijete bilo nađeno u perimetru od dva dana da je bilo u području, piše Blic.

Međutim, istraga o uzrocima njegovog nestanka će se nastaviti.

Tužilac je upozorio da je nakon perioda od 48 sati, s obzirom na uzrast dijeteta i trenutne intenzivne vrućine, njegov život veoma ugrožen. Tužilac je rekao da detektivi ispituju sve mogućnosti, uključujući da je dječak ubijen, otet ili da je imao neku nesreću.

“Trenutno nemamo traga, informacije, ničega što bi nam pomoglo da shvatimo ovaj nestanak”, rekao je on.

Ali, The Independent piše da je francuska policija našla tragove krvi na jednom automobilu tokom potrage. Uzorci su poslati na analizu, a izvor iz istrage rekli su da još nemaju potvrdu da li je u pitanju ljudska krv.

“Možda je i to neki stari trag, zato smo svi oprezni”, rekao je izvor.

Šta su rekle komšije?

Emile je opisan kao plavokosi dječak braon očiju koji je na dan nestanka nosio žutu majicu, bijeli šorc i cipele za planinarenje.

Vidjele su ga najmanje dvije osobe nakon što je napustio kuću bake i djeda. Ali, kako su rekli, “izgubili su ga iz vida”.

Izvor blizak istrazi rekao je La Dépêcheu da su dvoje svjedoka koji su “potvrdili da su vidjeli dijete kako samo šeta u vrijeme njegovog nestanka pouzdani ljudi kojima “potpuno vjeruju”.

Nije poznato zašto brižne komšije nisu provjerile da li je dijete bez nadzora dobro, ili pokušale da ga vrate kući.

Da li je porodica umiješana u nestanak dječaka?

Odsustvo roditelja iz javnosti podstaklo je spekulacije da je porodica umiješana u nestanak mališana. Pojavile su se neke informacije o njihovoj prošlosti.

“Porodica se okupljala sa tetkama i ujacima djeteta, svih uzrasta, uključujući neke maloljetnike. Emile je viđen u subotu ujutro zajedno sa drugom djecom”, rekao je izvor policije.

Lokalni žitelj rekao je Le Figaru da je bilo “nekih prepirki među djecom” nekoliko dana prije Emileovog nestanka. Na pitanje da li je moguće da je u nestanak umiješana porodica dječaka, izvor je rekao da je to teorija koju policija istražuje između ostalog.

Da li je nestanak dječaka povezan sa očevom prošlošću?

Potvrđeno je da policija istražuje desničarsku pozadinu roditelja.

Dječakov otac, Colomban Soleil nekada je bio povezan s ekstremno desnom grupom Action Francaise i neofašističkom grupacijom Bastion Social. Porodica je podržavala stranku Reconquest, koju predvodi kontroverzni Éric Zemmour. Izvor Daily maila je rekao da je policija ispitivala očevu prošlost nakon što je uhapšen zbog “napada na strance” 2018. godine.

“Napravit ćete mnogo neprijatelja kad ste saveznik Erica Zemmoura ili grupa poput Action Francaise i Bastion Social. Nijedna teorija u vezi Emileovog nestanka nije isključena pa se naravno ova pozadina ispituje. Može biti da je otmica povezana sa političkim neprijateljima”, rekao je izvor.

“Kao slučaj nestalog Yannisa Moréa”

Lokalni političar rekao je da ga ovo podseća na slučaj Yannisa Moréa (3) koji je nestao iz Ganagobiea na francuskim Alpama u maju 1989. dok se igrao sa prijateljima.

“Bio sam gradski službenik i učestvovao sam u potrazi za malim Yannisom”, rekao je gradonačelnik Ganagobiea Sylvie Belmontes.

Mali Yannis do danas nije nađen. Danas bi imao 37 godina. prenosi radiosarajevo

