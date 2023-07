Osmani o članstvu Švedske u NATO: Kosovo i BiH su sljedeći

Osmani je na Twitteru navela da su Kosovo, Ukrajina i Bosna i Hercegovina sljedeće na redu za članstvo u NATO.

“Odlične vijesti. Na redu su Kosovo, Ukrajina i Bosna i Hercegovina u NATO, za jaču Alijansu i sigurniju i stabilniju Evropu”, naglasila je Osmani.

Excellent news!

Next up: Kosovo, Ukraine and Bosnia & Hercegovina in NATO, for a stronger Alliance & a safer and more secure Europe! ???????? ???????? ???????? https://t.co/QRFyvhiWxj

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) July 10, 2023