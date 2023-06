Biden čestitao Bajram: Na ideji sličnoj hadžu je izgrađena naša nacija

Biden je objavio dugu bajramsku poruku za muslimane koji žive kako u SAD-u tako i u različitim dijelovima svijeta.

Biden, koji je sa suprugom Jill Biden prenio najljepše želje svima koji obilježavaju Kurban bajram, navodeći kako “ovaj blagdan označava odanost poslanika Ibrahima i njegove porodice Allahu”, te kako je on vrijeme kada se prisjećamo važnosti samopožrtvovnosti i čovjekoljublja.

Biden je napomenuo da će se čelnici muslimanske zajednice po prvi put ove godine okupiti na proslavi Kurban bajrama u Bijeloj kući, gdje će im domaćini biti potpredsjednica Kamala Harris i njen supruga, te izrazio da su ponosni što mogu ugostiti milione muslimana koji obogaćuju kulturno tkivo SAD-a i doprinose društvu.

“Njihova prisutnost jača našu predanost različitosti, uključenosti i slobodi vjere”, poručio je Biden.

U svojoj poruci Biden je podsjetio također kako je ovo i vrijeme hadža, te na važnost samog hadža za muslimane.

“Hadž okuplja ljude sa svih kontinenata i kutaka svijeta, koji ostavljaju svoje svjetovne posjede i nose jednostavnu, bijelu ihramsku odjeću u duhu jednakosti. Ova je ideja slična onima na kojima je izgrađena naša nacija – da smo svi stvoreni jednaki i da imamo pravo na život, slobodu i potragu za srećom”, poručio je Biden.

Neka duh Kurban bajrama donese radost, mir i jedinstvo u vaša srca i domove. Radujemo se što ćemo poželjeti dobrodošlicu kući našim američkim muslimanskim hodočasnicima koji su stekli titulu “hadžija”. Njima i muslimanima širom svijeta želimo radosne i mirne praznike. Bajram mubarak!

Američki državni sekretar Antony Blinken također je čestitao muslimanskom svijetu Kurban bajram i prenio najbolje želje muslimanima koji idu na hadž.

Wishing all Muslims a blessed Eid al-Adha filled with celebration, community, and service to others. We also extend well wishes to those participating in the Hajj pilgrimage. Eid Mubarak and Hajj Mabroor! pic.twitter.com/m5nW7Pqthn

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 28, 2023