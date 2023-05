Sve manja razlika između Erdogana i Kilicdaroglua, izbrojano 80 posto glasova

U 16 sati po našem vremenu zatvorena su birališta u Turskoj, čime je završeno glasanje na predsjedničkim i parlamentarnim izborima. Nepotpuni i nezvanični rezultati izbora očekuju se večeras, u toku je brojanje glasova. Sve vezano za historijske izbore u Turskoj pratimo na našem blogu uživo, a gledatelji N1 moći će pratiti i specijalni program koji počinje u 19:45. Ekipa N1 na čelu sa reporterom Esmirom Milavićem boravi u Turskoj, odakle će se javljati sa najnovijim informacijama.

Turkey's Republican People's Party (CHP) Chairman and Presidential candidate Kemal Kilicdaroglu casts his ballot in front of journalists to vote in the presidential and parliamentary elections, in Ankara, Turkey, on May 14, 2023. Opposition leader Kemal Kilicdaroglu has portrayed his six-party alliance, which includes liberals, nationalists and religious conservatives, as a force for democratic change. The 74-year-old former civil servant has pledged to "bring democracy to this country by changing the one-man regime".