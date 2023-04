Pooštren zakon u Rusiji: Za ‘veleizdaju’ doživotni zatvor

Državna Duma, donji dom ruskog parlamenta, glasala je za kažnjavanje onih koji “pomažu u provođenju odluka međunarodnih organizacija” koje Rusija ne priznaje.

Zatvorom do pet godina bit će kažnjavani oni koji krše tu odredbu, a koja izgleda cilja na Međunarodni krivični sud (ICC), koji je u martu izdao nalog za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina, ili oni koji pomažu “stranim vladinim organizacijama”, prenosi Beta, pozivajući se na AFP.

‘Cilj je suzbijanje opozicije’

Prema ruskoj organizaciji za zaštitu ljudskih prava OVD-Info, taj širok član zakona mogao bi ciljati i na one koji “olakšavaju izvršenje sudskih odluka i istragu ratnih zločina”, pošto su ruske trupe u Ukrajini optuživane za to.

Maksimalna kazna za “veleizdaju” povećana je sa 20 godina na doživotnu zatvorsku kaznu.

Ruski sud je u ponedeljak osudio opozicionog aktivistu Vladimira Kara-Murzu na 25 godina godina zatvora zbog “veleizdaje”.

Kara-Murza (41) je bio optužen za veleizdaju, širenje “lažnih” informacija o ruskoj vojsci i povezanost s “nepoželjnom organizacijom”.

Usvojenim amandmanima također se povećavaju kazne za zločine povezane s terorizmom, za koje se ponekad pominje da im je cilj suzbijanje opozicije.

Represija nad kritičkim glasovima

Za teroristički napad sada je zaprijećena kazna do 20 godina, za saučesništvo do 12 godina i za podršku terorističkim aktivnostima do pet godina zatvora.

Za stvaranje terorističke organizacije kazna je do 15 godina, a za sabotažu do 20 godina zatvora.

Od početka ofanzive na Ukrajinu, krajem februara prošle od godine, ruske vlasti provode represiju nad kritičkim glasovima kod kuće,pišu Vijesti

Gotovo svi glavni protivnici Kremlja su iza rešetaka ili u izbjeglištvu u inostranstvu.

