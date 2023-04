Trošak za vrijeme rata i nakon: Svjetska banka poručuje kako će zemlje zapadne Europe morati finansirati obnovu Ukrajine Share

Svjetska banka spremna je odraditi svoj dio u obnovi Ukrajine nakon ruske invazije, ali međunarodne financijske institucije ne mogu same podnijeti takve iznose te će zapadnoeuropske zemlje morati dati svoj dio, rekao je ovog tjedna predsjednik Svjetske banke David Malpass (na slici gore).

epa10290282 The Ukrainian national flag raised over the destroyed vocational school building in Arkhanhelske, in the northern Kherson region, 06 November 2022. The city of Kherson on the Black Sea coast was seized by Russia in the first month after its invasion of Ukraine on 24 February. Now it appears that Russia might be about to give up at least part of it as it prepares defensive lines for the winter. EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE