Znate li koja će država biti prva na svijetu bez duhanskog dima?

Tako će ova nama daleka zemlja postati prva država na svijetu bez duhanskog dima i u kojoj će od 2025. godine neće moći kupiti klasične cigarete.

Aotearoa, kako zvuči ime Novog Zelanda na jeziku starosjedilaca Maora, ovaj cilj je postavila još 2011. godine, rukovodeći se konceptom „smanjenja štete“ odnosno prihvatanja da bezdimni uređaji nove generacije, kao manje štetni, mogu značajno doprineti ostvarivanju tog cilja. Većina zdravstvenih radnika na Novom Zelandu smatra da su bezdimne alternative koji sadrže nikotin dobra zamjena klasičnim cigaretama. Možda je to i razlog da Novi Zeland već sada ima jednu od najnižih stopa aktivnih pušača u razvijenom dijelu svijeta, od 9.4 procenta.

Svjesni da je duhanski dim najveći uzročnik bolesti

Nauka je odavno dokazala da je glavni uzročnik bolesti povezanih sa pušenjem zapravo dim koji nastaje sagorijevanjem cigarete. Duhanski dim sadrži više od šest hiljada tvari od kojih su javne zdravstveni institucije oko 100 detektovale kao štetne ili potencijalno štetne. Budući da su zasnovane na inovativnog tehnologiji zagrijavanja, a ne sagorijevanja duhana, bezdimne alternative umjesto duhanskog dima emituju aerosol. Aeorosol sadrži do 98 posto manje štetnih tvari, ne utiče negativno na kvalitet zraka u prostoriji i ne dovodi do pasivnog pušenja. Novi Zeland je upravo to prepoznao i podržao bezdimne alternative kao bolji izbor, koji ima potencijal da zamijeni cigarete i pozitivno utiče na javno zdravlje.

Naravno, svi znamo da je najbolja odluka u potpunosti ostaviti cigarete, no na Novom Zelandu su svjesni koliko je takva odluka zahtjevna većini pušača. Jednako su svjesni i da rješenje nije zabraniti već pronaći načine kako smanjiti rizik po zdravlje stanovništva, i pomoći pušačima da donesu najbolje odluke za sebe i svoju okolinu.

Odgovor su pronašli u inovativnim i naučno potkrijepljenim bezdimnim tehnologijama koje se polako, ali sigurno, dokazuju kao efikasno sredstvo u smanjenju štete od pušenja,pišuVijesti

Odgovor je koncept „smanjenja štete”

Na primjeru Vlade Novog Zelanda vidimo kako koncept „smanjenja štete“ izgleda u stvarnosti. Umjesto zabrana ponudili su opciju utemeljenu na analizi relevantnih podataka i nezavisnih naučnih istraživanja, utvrdili komparativne prednosti bezdimnih alternativa za poboljšanje javnog zdravlja i uvažile preference pušača.

Što više država usvoji ovaj koncept, to će smanjenje štete koju pušenje uzrokuje globalno biti značajnije. Svakako, treba imati u vidu da, iako manje štetne, ni bezdimne alternative nisu bez rizika i većinom sadrže nikotin koji izaziva zavisnost.

