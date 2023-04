Muškarac umro od gotovo zaboravljene bolesti nakon jezivog susreta usred noći

Stanovnika američke savezne države Minnesote probudio je šišmiš koji mu je grizao desnu ruku. 84-godišnjak ga je brzo odgurnuo, zatim oprao ruke sapunom i vratio se u krevet svojoj ženi.

Iako su oboje dobili lijekove protiv bjesnoće, uključujući cjepivo, muškarac se pet mjeseci nakon ugriza vratio u bolnicu te požalio na bol u desnoj strani lica. Preminuo je 15 dana kasnije od posljedica oticanja mozga i leđne moždine.Liječnici su rekli da je ovo prvi put da je u SAD-u zabilježena smrt od bjesnoće nakon što je pacijent bio na pravovremenom liječenju, izvijestio je Daily Mail. Bjesnoća je, naime, gotovo uvijek smrtonosna ako osoba ne dobije lijekove prije pojave prvih simptoma,piše Dnevnik

U izvješću o slučaju stoji da je muškarac vjerojatno preminuo jer je imao nedijagnosticiran imunološki poremećaj zbog kojeg su cjepiva bila manje učinkovita.

Do ugriza je došlo 27. srpnja 2020. godine, ali on je prve simptome počeo pokazivati tek u siječnju iduće godine. Simptomi se u tipičnim slučajevima počinju pojavljivati tri do osam tjedana nakon infekcije.

Facebook komentari