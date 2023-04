Kataloniju zahvatila najgora suša u posljednjih nekoliko decenija

Nivo vode je ovdje pao toliko nisko – na ispod 10% kapaciteta rezervoara – da već postoji rizik da će voda biti kontaminirana muljem. Stoga, dok se riba uklanja, Sauova preostala voda se prazni nizvodno u drugi rezervoar, prenosi Federalna.

„Trudimo se da prebacimo vodu što je brže moguće, jer je kvalitet zimi (trenutno) bio dobar ali na proljeće će postati jako, jako loš, i pokušavamo izvući svu ribu koju možemo pronaći tamo”, rekao je Samuel Reyes, direktor Katalonske agencije za vode (ACA). Akumulacija Sau, 100 km u unutrašnjosti Barcelone, već pola vijeka snabdijeva vodom i Barcelonu i druge gradove u sjeveroistočnom regionu Katalonije. Ali posljednjih mjeseci postao je najvidljiviji simbol najgore suše koju je ovaj kraj vidio u posljednjih nekoliko decenija.

Prizor koji to najbolje opisuje je sada već ozloglašena slika crkve Sant Romà de Sau iz 11. stoljeća, koja je bila potopljena kada je rezervoar stvoren 1962. godine.

U vremenima obilnih kiša, građevina – koja se nalazi u rezervoaru – bila je ispod nivoa vode, ali sada stoji nekoliko metara iznad vodene linije, okružena sasušenom zemljom. U ovom dijelu Katalonije nije padala kiša već dvije i po godine. Početkom marta nivo vode u akumulaciji je pao na 8% njegovog kapaciteta, u odnosu na 55% godinu dana ranije.

“Nikad ga nisam vidio tako praznog”, rekao je Agustín Torrent, 70-godišnjak koji je cijeli život živio u blizini i koji je došao da pogleda crkvu. “Tužno je kada ste ranije vidjeli rezervoar pun, a danas više ne. To su klimatske promjene i svako ko kaže da to ne postoji, ne znam šta im drugo možete reći.”

Iako je situacija u Kataloniji posebno zabrinjavajuća, veliki dio zemlje se suočava sa sličnim izazovima, posebno u južnim i istočnim područjima. Sredinom marta, rezervoari u slivu Guadalquivir u Andaluziji u prosjeku su imali 26% svog kapaciteta, jedan stepen ispod katalonske unutrašnjosti, a u jugoistočnom basenu Segura bili su na 36%. To je u poređenju sa 83% kapaciteta u dijelovima sjeverozapada.

U martu je španska meteorološka agencija AEMET objavila da se zemlja u cjelini “nalazi u situaciji meteorološke suše koja je počela prije više od godinu dana”.

Nisu sve suše uzrokovane klimatskim promjenama, ali povećana toplina u atmosferi oduzima više vlage iz zemlje, što pogoršava sušne periode. Svijet se zagrijao za oko 1,1C od početka industrijske ere i očekuje se da će temperature nastaviti rasti osim ako ne dođe do drastičnog smanjenja emisija.

U Evropi su regije poput Katalonije – koja se nalazi na Sredozemnom moru – posebno izložene, kaže Miguel Manzanares, meteorolog iz Barcelone koji proučava ekstremne vremenske prilike na kontinentu. “Mediteransko područje je jedno od najranjivijih područja kada je riječ o klimatskim promjenama”, rekao je on, identificirajući zemlje poput Francuske, Italije, Grčke i onih na Balkanu kao visokorizične. “Sredozemno more je zatvoreno more koje stvara svoje atmosfersko okruženje.”

Međutim, postoje i drugi faktori koji mogu pogoršati sušu. U slučaju Katalonije, Manzanares kaže, oni uključuju stanovništvo Barcelone i susjednih gradova, koje je poraslo na više od 5,5 miliona stanovnika. Nova ograničenja koja je uvela katalonska regionalna vlada postavila su stroga ograničenja na korištenje vode u ovim područjima za pranje automobila i zalijevanje vrtova, a ograničenja upotrebe industrijske vode smanjena su za 15%.

Ekstenzivna upotreba vode u Španiji za poljoprivredu – koja čini 80% ukupne upotrebe vode – je još jedan pogoršavajući faktor. Lokalna uprava je smanjila upotrebu vode za poljoprivredu za 40%. Ovo novo ograničenje predstavlja dodatni problem za farmere u području Barcelone poput Agustina Garcije Segovije, predsjednika poljoprivredne zadruge El Prat, koji se već muče s nedostatkom kiše i neuobičajeno visokim temperaturama.

„Ako ne možemo da posadimo što više usjeva, biće manje proizvoda i biće nestašice“, rekao je, stojeći u polju artičoka koje obrađuje.

“Biće nestašice proizvoda i u Španiji i u inostranstvu”, dodao je on. “A to će se osjetiti i u porastu cijena.” Katalonske vlasti insistiraju da se u kratkom roku neće uvoditi daljnja ograničenja. Međutim, kako se ljeto približava, s očekivanim visokim temperaturama i dodatnim pritiskom na vodene resurse koje donosi sezonski turizam, priznali su da se pripremaju na najgore.

“Ovo je vrlo kritična situacija”, rekao je Samuel Reyes iz Katalonske agencije za vode. “Ova suša u Kataloniji je maraton. Zabrinutost je što smo u pripravnosti ne samo dvije godine, već tri ili četiri godine.”, piše BBC.

Facebook komentari