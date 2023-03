Ruski novinar: Državna propaganda uvjerava ljude da nuklearni rat i nije tako loš

Novinar i urednik Novaje Gazete, novina koje su ruske vlasti ugasile zbog pisanja o ratu u Ukrajini, intervju je dao u Moskvi.

– Dvije generacije su živjele bez prijetnje nuklearnog rata. Taj period je gotov. Hoće li Putin pritisnuti nuklearni gumb ili ne? Ko zna? Niko to ne zna. Nijedna osoba na svijetu to ne može tvrditi sa sigurnošću – kazao je on.

Nuklearno oružje

Otkad je ruski predsjednik Vladimir Putin krajem februara prošle godine pokrenuo invaziju na Ukrajinu, Moskva sve glasnije i sve češće zvecka nuklearnim oružjem. Visoki ruski dužnosnici daju izjave kojima sugeriraju da bi zapadno naoružavanje Ukrajine moglo gurnuti Rusiju preko ivice.

Prije samo nekoliko dana Putin je najavio planove o razmještanju taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji, zemlji saveznici Moskve koja graniči s Rusijom i Ukrajinom.

Državna propaganda

Nakon toga je jedan od Putinovih najbližih saradnika, Nikolaj Patrušev, upozorio da Rusija posjeduje jedinstveno moderno oružje koje je sposobno uništiti bilo kojeg protivnika, uključujući Sjedinjene Američke Države.

Jesu li to blefovi ili prijetnje koje Zapad treba shvatiti ozbiljno? Muratov kaže da je detektirao zabrinjavajuće znakove u Rusiji.

– Vidimo kako državna propaganda priprema ljude na ideju da nuklearni rat nije tako loša stvar. Na ruskim TV kanalima nuklearni rat i nuklearno oružje se promoviraju kao da reklamiraju hranu za kućne ljubimce. Najavljuju kako imamo ovaj projektil, onaj projektil, još jednu vrstu projektila. Pričaju o ciljanju Velike Britanije i Francuske, o pokretanju nuklearnog tsunamija koji će otpuhati Ameriku. Zašto to govore? Zato da ljudi ovdje budu spremni na to – priča iskreno.

Na ruskoj državnoj televiziji jedan prominentni voditelj je nedavno sugerirao da bi Rusija trebala proglasiti bilo koju vojnu metu na teritoriju Francuske, Poljske ili Ujedinjenog Kraljevstva legitimnom metom ruske vojske.

Uništenje otoka

Isti voditelj je također sugerirao da bi Rusija trebala “uništiti otok strateškim nuklearnim oružjem ili provesti testiranje ili ispaljivanje taktičkog nuklearnog oružja tako da nitko nema iluzije“.

U isto vrijeme državna propaganda opisuje Rusiju kao zemlju mira, a Ukrajinu i Zapad kao agresore. Mnogi Rusi vjeruju u to.

– Ljudi su Rusiji su postali ozračeni propagandom. Propaganda je vrsta radijacije. Svi su prijemčivi na nju, ne samo Rusi. U Rusiji propaganda je 12 TV kanala, desetine hiljada novina, društvene mreže poput VK (ruska verzija Facebooka) – sve to potpuno u službi državne ideologije – govori Muratov.

Napuštanje zemlje

BBC-jev novinar potom je pitao nobelovca šta kad propaganda odjednom stane i šta ako sve utihne preko noći. Šta će Rusi tada misliti?

– Naša mlada generacija je divna. Dobro je obrazovana. Gotovo milion Rusa je napustilo zemlju. Mnogi od onih koji su ostali su kategorički protiv onog što se događa u Ukrajini. Protive se paklu koji je Rusija tamo stvorila. Uvjeren sam da će, čim ova propaganda stane, ova generacija – baš kao i svi sa zdravim razumom – progovoriti – tvrdi Muratov.

Dodao je da već to čine.

– Protiv Rusa koji su protestovali otvoreno je 21.000 slučajeva na sudovima. Opozicija je po zatvorima. Mediji su zatvoreni. Mnogi aktivisti, civili i novinari su označeni stranim agentima. Ima li Putin bazu ljudi koja ga podržava? Da, i to ogromnu. Ali to su stariji ljudi koji vide Putina kao vlastitog unuka, kao nekog ko će ih zaštititi, donijeti im penziju svakog mjeseca i poželjeti im sretnu Novu godinu svakog decembra. Ti ljudi stvarno vjeruju da bi njihovi unuci trebali ići u rat i poginuti – rekao je Muratov, koji je prošle godine svoju Nobelovu nagradu stavio na aukciju kako bi prikupio novac za ukrajinsku djecu izbjeglice.

Odnos između Rusije i Ukrajine

Nije optimističan oko budućnosti.

– Više nikad neće biti normalnih odnosa između Rusa i Ukrajinaca. Nikad. Ukrajina se nikad neće moći nositi s ovom tragedijom. U Rusiji će se pak politička represija nastaviti prema svim protivnicima režima. Jedina nada koju imam je ta mlada generacija. To su ljudi koji vide svijet kao prijatelje, a ne neprijatelje, koji žele da Rusija bude voljena i da Rusija voli svijet. Nadam se da će ta generacija nadživjeti i mene i Putina – zaključuje nobelovac, piše Avaz.

