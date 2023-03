Posjeta Xi Jinpinga Rusiji smanjila je rizik od nuklearnog rata

Nedavna posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga Moskvi odigrala je važnu ulogu u osiguravanju globalne sigurnosti, jer je smanjila rizik od eskalacije ukrajinskog sukoba u nuklearni rat, izjavio je visoki predstavnik EU za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell.

Xi je posjetio Rusiju od 20. do 22. marta i sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Lideri su, između ostalog, razgovarali o situaciji u Ukrajini, uključujući nedavnu mirovnu inicijativu Kine.

“Jedna važna stvar je da ova posjeta smanjuje rizik od nuklearnog rata i kineske vlasti su to veoma, veoma jasno stavile do znanja”, rekao je Borrell novinarima u Briselu, a prenosi Financial Times.

Borell je dodao da kineski mirovni plan o Ukrajini nije dovoljan za rješavanje sukoba između Moskve i Kijeva, iako je priznao da ta inicijativa nije u potpunosti proruska.

Kina je u februaru objavila dokument od 12 tačaka pod nazivom “Stav Kine o političkom rješavanju ukrajinske krize”, u kojem se ističe poštovanje suvereniteta svih zemalja, prekid neprijateljstava i nastavak mirovnih pregovora između Moskve i Kijeva.

Putin je rekao da bi neke od odredbi plana mogle da budu osnova za mirovno rješenje ako Zapad i Kijev budu spremni za to, piše Srna.

