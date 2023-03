CNN: U Istanbulu bi moglo doći do potresa nezamislivih proporcija

“Izgledi za Istanbul nisu dobri. Nisu nimalo dobri,” kaže profesor Celal Sengor, jedan od najrenomiranijih geoznanstvenika u Turskoj, prenosi CNN.

“Ako u Istanbulu ne dođe do velikog potresa u sljedećih 20 godina, bit ćemo vrlo iznenađeni,” rekao je ovaj profesor s Tehničkog sveučilišta u Istanbulu za CNN. “Toliko smo blizu. To je samo vjerojatnost, no vjerojatnost je velika.”

U blizini Turske nalaze se dva ključna rasjeda – Sjevernoanadolijski i Istočnoanadolijski – što tu zemlju čini jednom od seizmički najaktivnijih regija na Zemlji. To je geološka realnost koja je pojačala strahove oko toga koliko je Istanbul spreman za potres.

Nekoć je Istanbul bio glavni grad Bizantskog, a potom i Osmanskog carstva, a u tom gusto naseljenom gradu danas živi oko 16 milijuna ljudi. Istanbul leži vrlo blizu Sjevernoanadolijskog rasjeda, koji se proteže na udaljenosti od 20 kilometara od Istanbula i kroz Mramorno more, prema informacijama iz Geološkog društva u Londonu.

Kroz povijest je ovaj rasjed prouzročio nekoliko katastrofalnih potresa, uključujući i onaj magnitude 7.6 koji je pogodio obližnji grad Izmir 1999. U njemu je poginulo preko 17.000 ljudi, a procjenjuje se da je čak pola milijuna raseljeno.

Stručnjaci danas procjenjuju da bi potres na Sjevernoanadolijskom rasjedu mogao dosegnuti magnitudu između 7.2 i 7.8 stupnjeva po Richteru, s katastrofalnim posljedicama za tursko žarište industrije i trgovine. Kada će do tog potresa doći, nemoguće je predvidjeti.

“Možemo prognozirati da će do potresa te magnitude doći uskoro, to je najbolje što možemo. Ne postoji način na koji bismo ga mogli predvidjeti,” kaže Sengor.

Studija koju su proveli opservatorij Kandilli i Institut za istraživanje potresa predviđa da bi, kada bi potres Istanbul pogodio u noći, moglo poginuti više od 14.000 ljudi. Neki stručnjaci pak vjeruju da će broj mrtvih biti mnogo veći.

“Moja procjena je oko 100.000. To će biti razorno,” kaže Sengor. “Ne možemo razmišljati samo o direktnim posljedicama trešnje tla, također treba razmišljati o onome što će uslijediti – pljačke, požari, epidemije. Bit će stravično.”

U blizini Turske nalaze se dva ključna rasjeda – Sjevernoanadolijski i Istočnoanadolijski – što tu zemlju čini jednom od seizmički najaktivnijih regija na Zemlji. To je geološka realnost koja je pojačala strahove oko toga koliko je Istanbul spreman za potres.

Nekoć je Istanbul bio glavni grad Bizantskog, a potom i Osmanskog carstva, a u tom gusto naseljenom gradu danas živi oko 16 milijuna ljudi. Istanbul leži vrlo blizu Sjevernoanadolijskog rasjeda, koji se proteže na udaljenosti od 20 kilometara od Istanbula i kroz Mramorno more, prema informacijama iz Geološkog društva u Londonu.

Kroz povijest je ovaj rasjed prouzročio nekoliko katastrofalnih potresa, uključujući i onaj magnitude 7.6 koji je pogodio obližnji grad Izmir 1999. U njemu je poginulo preko 17.000 ljudi, a procjenjuje se da je čak pola milijuna raseljeno.

Stručnjaci danas procjenjuju da bi potres na Sjevernoanadolijskom rasjedu mogao dosegnuti magnitudu između 7.2 i 7.8 stupnjeva po Richteru, s katastrofalnim posljedicama za tursko žarište industrije i trgovine. Kada će do tog potresa doći, nemoguće je predvidjeti.

“Možemo prognozirati da će do potresa te magnitude doći uskoro, to je najbolje što možemo. Ne postoji način na koji bismo ga mogli predvidjeti,” kaže Sengor.

Studija koju su proveli opservatorij Kandilli i Institut za istraživanje potresa predviđa da bi, kada bi potres Istanbul pogodio u noći, moglo poginuti više od 14.000 ljudi. Neki stručnjaci pak vjeruju da će broj mrtvih biti mnogo veći.

“Moja procjena je oko 100.000. To će biti razorno,” kaže Sengor. “Ne možemo razmišljati samo o direktnim posljedicama trešnje tla, također treba razmišljati o onome što će uslijediti – pljačke, požari, epidemije. Bit će stravično.”

U blizini Turske nalaze se dva ključna rasjeda – Sjevernoanadolijski i Istočnoanadolijski – što tu zemlju čini jednom od seizmički najaktivnijih regija na Zemlji. To je geološka realnost koja je pojačala strahove oko toga koliko je Istanbul spreman za potres.

Nekoć je Istanbul bio glavni grad Bizantskog, a potom i Osmanskog carstva, a u tom gusto naseljenom gradu danas živi oko 16 milijuna ljudi. Istanbul leži vrlo blizu Sjevernoanadolijskog rasjeda, koji se proteže na udaljenosti od 20 kilometara od Istanbula i kroz Mramorno more, prema informacijama iz Geološkog društva u Londonu.

Kroz povijest je ovaj rasjed prouzročio nekoliko katastrofalnih potresa, uključujući i onaj magnitude 7.6 koji je pogodio obližnji grad Izmir 1999. U njemu je poginulo preko 17.000 ljudi, a procjenjuje se da je čak pola milijuna raseljeno.

Stručnjaci danas procjenjuju da bi potres na Sjevernoanadolijskom rasjedu mogao dosegnuti magnitudu između 7.2 i 7.8 stupnjeva po Richteru, s katastrofalnim posljedicama za tursko žarište industrije i trgovine. Kada će do tog potresa doći, nemoguće je predvidjeti.

“Možemo prognozirati da će do potresa te magnitude doći uskoro, to je najbolje što možemo. Ne postoji način na koji bismo ga mogli predvidjeti,” kaže Sengor.

Studija koju su proveli opservatorij Kandilli i Institut za istraživanje potresa predviđa da bi, kada bi potres Istanbul pogodio u noći, moglo poginuti više od 14.000 ljudi. Neki stručnjaci pak vjeruju da će broj mrtvih biti mnogo veći.

“Moja procjena je oko 100.000. To će biti razorno,” kaže Sengor. “Ne možemo razmišljati samo o direktnim posljedicama trešnje tla, također treba razmišljati o onome što će uslijediti – pljačke, požari, epidemije. Bit će stravično.” prenosi n1

Facebook komentari