‘LEDENI ARMAGEDON’ PRIJETI EUROPI, PRVE ZEMLJE VEĆ NA UDARU: ZATVARAJU SE ŠKOLE, OTKAZUJU LETOVI

Prva zemlja na udaru je Velika Britanija, u kojoj su temperature tokom proteklih dana u ozbiljnom padu, a procjenjuje se da će da će u naredna dva dana pasti rekordne količine snijega.

Hidrometeorološki zavod Velike Britanije najavio je da se očekuje da na teritoriji ostrvske države padne više od 38 centimetara snijega.

Više od 100 škola širom Velsa je zatvoreno već sada, a otkazano je najmanje 27 letova sa aerodroma u Bristolu.

Prognozira se da će najgore proći centralna Engleska, u kojoj se očekuje da građani ostanu bez interneta i svih ostalih kanala komunikacije. Sky News piše da meteorolozi predviđaju da bi u Yorkshiru na sjeveru Engleske snijeg mogao da pada i 31 sat bez prestanka. prenposi slobodna-bosna

Građanima se savjetuje zagrijevanje domova na najmanje 18 stepeni Celzijusa, posebno za one koji su nepokretni, imaju dugotrajnu bolest ili su stariji od 65 godina. Zbog toga su, dvije elektrane na ugalj ponovo su počele da proizvode struju, iako su prestale sa radom prije svega nekoliko dana.

Ono što posebno zabrinjava jeste to što meteorolozi nisu sigurni u procjenama i ne mogu da garantuju da se ovaj ledeni talas neće proširiti na ostatak Evrope.

Također, zahlađenje sa snijegom iz Britanije i Skandinavije već se proširilo i do sjevera Njemačke i Poljske, a uz obilni snijeg temperature su opale ispod nula stepeni.

Inače, “arktički morski zrak”, koji je sada stigao u Britaniji, u decembru je “posjetio” SAD.

Tamošnji meteorolozi su ovoj snježnoj oluji dali naziv koji vjerno dočarava njenu razornu moć – “ciklon bomba”.Ciklonalna bomba ili ciklon-bomba je izraz koji se koristi za oluju koja se brzo pojačava, pri čemu dolazi do naglog pada pritiska zraka – najmanje 24 milibara u 24 sata. Osim vrlo niskih, ponegdje i ekstremnih temperatura, ciklonske bombe donose snježne vjetrove i oluje, prenosi SlobodnaBosna.

Heavy snow overnight has brought treacherous conditions to parts of the UK with three amber weather warnings in place.

Mairead Smyth is near the M62 in West Yorkshire for #BBCBreakfasthttps://t.co/uwOqfwBMd7 pic.twitter.com/EC2chWcm4R

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 10, 2023