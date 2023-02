Djevojka koja je spašena iz ruševina nakon 248 sati: Nisam htjela odustati

Trenutno se nalazi na liječenju u bolnici u Ankari, a u srijedu su je posjetili turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i supruga Emine. Sretna je zbog posjete predsjednika i prve dame Turske. “Naš predsjednik je došao u posjetu, osjećala sam se dobro, osjećam se ponosno. Lijep je osjećaj imati ovoliku podršku”, izjavila je Aleyna.

Kako je kazala, prošla je kroz težak period. “Borila sam se, nisam htjela da odustanem. Svi su mi bili velika podrška i pomogli su mi. Hvala vam puno na svemu”, kazala je Aleyna. Njena tetka Guler Duman rekla je da je sretna što je Aleyna spašena ispod ruševina.

“Nismo očekivali da će se to desiti, ali kada je Aleyna izašla to je za nas bilo čudo. Doživjeli smo i radost i tugu u isto vrijeme”, izjavila je Duman koja se zahvalila svima, posebno ljekarima, koji su brinuli o Aleyni. Nakon što je Aleyna izvučena ispod ruševina, doktor Cengiz Dilber rekao je da je nevjerovatno da je u tako dobrom zdravstvenom stanju s obzirom na to da je pod ruševinama bila 248 sati.

“Iznenadilo nas je da su njene tjelesne funkcije dobre i da nije pogoršana funkcija bubrega. To je nevjerovatna stvar. Njeno zdravstveno stanje je jako dobro. Naravno, tu su traume”, kazao je tada Dilber, piše Anadolija.

