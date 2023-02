Procurio interni dokument iz Kremlja: Ruski plan za pripajanje Bjelorusije

Skupina novinara iz cijelog svijeta dobila je uvid u interni dokument ruskih vlasti pod nazivom “Strateški ciljevi Ruske Federacije u bjeloruskom smjeru”, prema kojem Kremlj planira preuzeti punu kontrolu nad politikom, gospodarstvom i vojnim potencijalom Bjelorusije do 2030. godine, prenosi Meduza pozivajući se na Dossier Centar

Russian President Vladimir Putin meets with his Belarus' counterpart Alexander Lukashenko in Sochi on September 26, 2022. (Photo by Gavriil GRIGOROV / SPUTNIK / AFP)