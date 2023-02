OPET SE TRESLO – TLO NE PRESTAJE DA PODRHTAVA, NOVI SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU!

Tlo na granici Turske i Sirije i dalje se ne smiruje. Nešto prije 11 časova zabilježen je zemljotres jačine 4,2 stepena Rihterove skale.

Evromediteranski seizmološki centar zabilježio je novi, jači zemljotres na istoku Turske. Osjećao se i u Siriji.

U utorak u 10.56 časova zabilježen je novi zemljotres magnitude 4,2 stepena Rihterove skale.

🔔#Earthquake (#deprem) M4.0 occurred 4 km NE of #Pazarcık (#Turkey) 3 min ago (local time 13:09:38). More info at:

— EMSC (@LastQuake) February 21, 2023