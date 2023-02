PROCURIO NEVJEROVATAN VIDEO: Spasioci iz ruševina u Turskoj izvukli torbu, kada su je otvorili nisu mogli doći sebi…

Hiljade kuća uništene su nakon dva potresa od jačine 7,7 i 7,6 koji su pogodili Tursku i Siriju. I dok su sve manje nade da će spasioci ispod ruševina pronaći još pokoju preživjelu osobu, iz Gaziantepa dolazi prilično nevjerovatan video.

Tragajući za preživjelima, spasioci su među ruševinama pronašli torbu u kojoj je su bila dva miliona dolara, piše BNN.

Pojavio se i video na kojem se vidi kako spasioci prebrojavaju velike količine novca. A nakon što su ga prebrojali, predali su sve policiji,piše Slobodnabosna

Vlasti su saopćile kako će sav nakit i novac, čije vlasnike ne budu pronašli, biti prebačen u Državnu blagajnu.

WATCH: #BNNTurkey Reports.

Thousands of houses were destroyed after two #earthquakes of 7.7 and 7.6 in #Turkey.#Turkey #Turkiye #earthquake #deprem pic.twitter.com/t2aLFWRk9C

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) February 17, 2023