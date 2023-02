Snimak iz vazduha: Potres prepolovio selo u Turskoj, pukotina duga 16 kilometara

Turski mediji pišu kako je selo u okrugu Doganšehir u Malatiji prepolovljeno. Južni dio sela, pišu, spustio se za dva metra, dok su na sjeveru kuće ostale netaknute. Mediji navode da je pukotina duga 16 kilometara.

MALATYA, TURKIYE - FEBRUARY 15: An aerial view of fissure with a length of 15 kilometers, a width of 2-10 meters, after soil dived into two parts following 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit multiple provinces of Turkiye including at Eskikoy region of Malatya on February 15, 2023. On Monday, Feb.6 a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. On the same day at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Sagip Sezginer / Twitter,Image: 756242628, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Sagip Sezginer / AFP / Profimedia