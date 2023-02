Ogroman meteor proletio je iznad Evrope: Ljudi su u šoku posmatrali svjetleću kuglu VIDEO

Kiša meteora može biti prekrasno iskustvo ako ju gledate sa sigurne udaljenosti s lijepim pogledom. No, kako god bilo, ne možete se osjećati pre sigurno kada vam iznad glave leti ogroman meteor.

Zasvijetlilo je nebo

Rijetko tko zna gdje će udariti, a sama pomisao na to da će pasti na zemlju je užasavajuća. Kao što smo mogli vidjeti u većini filmova katastrofe, teško se spasiti kada prema našem domu juri ogroman meteor.

Jedan takav, veliki i poprilično svijetao meteor, protutnjao je iznad sjeverne Francuske. Ljudi su ga čak uspjeli i snimiti, a video je poprilično zastrašujuć. Meteor je uspio zasvijetliti cijelo nebo dok je jurio iznad grada.

Video of the meteor over Northern France ☄️ pic.twitter.com/em58TaX512

— Latest in space 🪐 (@latestinspace) February 13, 2023