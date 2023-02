DIRLJIVI SNIMCI KOJI KIDAJU SRCA: Spasioci iz ruševina izvlače tek rođene bebe, najtužnije scene iz Sirije i Turske

Beba stara 10 dana izvučena je iz ruševina u turskoj provinciji Hataj, gde je zajedno sa svojom majkom četiri dana bila zarobljena ispod betonskih blokova. Samo u petak u Turskoj je spaseno najmanje devetoro dece. Dirljivi snimci izvlačenja dece koja su danima bila zarobljena ispod ruševina stižu i iz Sirije.Prema snimcima koje su objavile spasilačke službe, u Turskoj je u petak spaseno najmanje devetoro dece, a svet je obišla vest da je preživelo novorođenče staro 10 dana, koje je zajedno sa majkom više od četiri dana bilo zarobljeno ispod betonskih ploča u Samandagu, u provinciji Hataj.Beba je u svesnom stanju, umotana u ćebe, prevezena u bolnicu, a ekipa Hitne pomoći je na nosilima prevezla i njegovu majku koja je, iako ošamućena i bleda, bila u svesnom stanju, pokazuju snimci turske Agencije za katastrofe i vanredne situacije.

Spasioci su i u Kahramanmarašu, gradu 200 kilometara severno od Samandaga, uspeli da dopru do rupe u ruševinama, odakle se čuo plač deteta kojem je prašina od šuta padala u oči.

Na snimku turskog ministarstva odbrane vidi se kako mu spasioci čiste lice i umiruju Dalje na istoku, u Dijarbakiru, gradu sa većinski kurdskim stanovništvom, uzvici još jednog dečaka čuli su se iz urušene zgrade. Spasilačke ekipe su uspele da probiju rupu kroz koji su izvukli dečaka, stavili mu masku sa kiseonikom i odneli ga na bezbedno.

Kao i novorođenče iz Samandaga, i on je bio zarobljen sa majkom čak 103 sata nakon što je potres stambenu oblast u ovom gradu pretvorio u šut.

U Nurdagiju, kod Iskenderuna, španski spasioci su izvukli dvogodišnjeg dečaka i njegovu šestogodišnju sestru, a zatim i njihovu majku – žive i zdrave.Nije im bilo potrebno mnogo, samo ljubav, topla voda i malo voća – rekao je predstavnik španskog spasilačkog tima.

U petak ujutru saopšteno je da je predsedničkim avionom u Ankaru prevezeno 64 dece iz ugroženog područja, među kojima 16 beba.

I preko granice, u području Sirije koje je takođe teško pogodio zemljotres, spasioci Belih šlemova uspeli su da spasu mladu devojku, koju su pronašli kopajući golim rukama po ruševinama.Dan ranije u sirijskom gradu Azazu pronađen je 18-mesečni dečak, koji je ostao ispod ruševina nakon što je zemljotres uništio porodičnu kuću pri čemu su poginule dečakova majka i sestra. Mali Ibrahim je sada sa svojim ocem, koji i dalje traga za još jednim sinom.

Društvenim mrežama kružila je slika dve sestre, zagrljene ispod urušenih blokova njihove porodične kuće u gradu Jandiris, severno od Alepa, a Beli šlemovi su u petak objavili snimak i njihovog spasavanja.

blockquote class="twitter-tweet"

“Alive!”: 4-year-old child rescued from rubble 5 days after massive quake hit Türkiye’s Kahramanmaraş pic.twitter.com/wKdw3kchcv

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 10, 2023

blockquote class="twitter-tweet"

Hope saves lives in cities affected from earthquake.

A good news came from Hatay’s Samandağ town.

Baby born 10 days ago rescued with mother 89 hours after the earthquake. pic.twitter.com/yAMula5V9U

— JournoTurk (@journoturk) February 10, 2023

