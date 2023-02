Spasilac razgovara sa curicom ispod ruševina: ‘Sjećaš se igre skrivača, e sad sam te našao!’

“Jesmo li kod kuće?” pitala je curica, piše Press.

“Da, kod kuće si”, odgovorio joj je.

“Kako ste svi vi ušli u kuću?” pitala je opet.

“Ušli smo kroz prozor, vidjeli smo prozor i pomislili da bi tu mogla biti Zubeyde, i evo nas. Sjećaš li se kako smo se igrali skrivača? Evo, sad sam te našao”, govorio joj spasilac dok joj pokušava pomoći.

“Jesi li polio vodu po mojim nogama?” upita zatim Zubeyde.

“Držim tvoje noge, tvoja stopala. Da, jesmo, polili smo ih vodom. Osjetiš li da su mokre? Žao mi je, nismo valjda primijetili da smo ih smočili. Drži se, još malo i gotovo je…”, govori joj spasilac koji ju je zatim uspio izvući.

Razorni potresi u Turskoj i Siriji odnijeli su dosad više od 16.000 života, a prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije broj mrtvih mogao bi dosegnuti i 20.000. Samo u Turskoj je povrijeđeno više od 53.000 ljudi.

