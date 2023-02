Objavljen tužni snimak: Od kultne građevine u Mariupolju ostale samo krhotine

“Sve je to ostalo od Mariupoljskog dramskog pozorišta, gdje su stotine civila stradale od ciljanog varvarskog bombardovanja koje je vršio okupator. Oni mogu uništiti mjesto zločina, ali ratni zločinci ne mogu izbjeći kaznu”, navelo je ukrajinsko ministarstvo.

Ovaj lučki grad na jugu države nekoć je slovio kao savršeno mjesto za odmor u kojem je živjelo nešto manje od 500.000 stanovnika.

Od posebnog gospodarskog značaja svakako je bila luka, a većina stanovnika sada razrušenog grada je bila direktno ili indirektno zaposlena za kompanije koje su se bavila aktivnostima povezanima s uvozom ili izvozom željeza, čelika, žita….

Bitke za ovaj grad bile su duge i krvave, a mnogo ljudi je poginulo. Posljednje uporište Ukrajinaca u ovom gradu bio je Azovstal iz kojeg su na kraju izašli i posljednji ukrajinski vojnici. prenosi n1

All that is left of the Mariupol Drama Theater, where hundreds of civilians died as a result of targeted barbaric bombing by the occupiers. They can destroy the crime scene, but war criminals cannot escape punishment. pic.twitter.com/XiUGRcoUfF

