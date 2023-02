Pompeo: Putin ne bi napao Ukrajinu da je Trump predsjednik

Odvraćanje protivnika

– Znamo kako odvratiti naše protivnike. Iskreno, Trumpova administracija je to i napravila. Za našeg mandata Putin nije napao Europu ili Ukrajinu. Da, radi se o ničim izazvanim napadom na Europu. Za to je isključivo odgovoran Putin. Ali te se stvari ne događaju u vakuumu – kazao je Pompeo.

“Vladimir Putin je uvijek želio veću Rusiju”

“Neprijatelji odlučuju kada će napasti. Vladimir Putin je uvijek želio veću Rusiju. Otići će u grob želeći veliku Rusiju. Evo nekih činjenica, Putin je 2014., za vrijeme Obame, zauzeo petinu Ukrajine. Zatim četiri godine nije uzeo ni centimetra; borio se duž Donbasa, ali nije pokrenuo invaziju”, dodao je.

“Kada smo otišli, opet je krenuo u akciju. To je nedvojbeno, to su činjenice. Možete raspravljati je li to stvar slučajnosti, ali Putin se nije promijenio u tom periodu. Njegove namjere su bile iste. Ono što se promijenilo je njegova percepcija rizika, a to se mijenja ovisno o predsjedniku”, zaključio je Pompeo, pišu Vijesti.ba.

