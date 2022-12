Zbog napada na Kapitol: Donald Tramp će biti krivično gonjen

Odbor Zastupničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država koji istražuje napad na američki Kapitol 6. januara 2021. godine preporučio je u ponedjeljak da Ministarstvo pravosuđa pokrene kaznenu prijavu protiv bivšeg predsjednika Donalda Trampa (Trump), javlja Anadolu Agency (AA).

Kongresni Odbor koji vodi istragu odobrio je podizanje optužnice protiv Trampa zbog njegove uloge u pokušaju poništavanja predsjedničkih izbora iz 2020. godine. Ministarstvo pravosuđa donijet će konačnu odluku o tome da li će podići optužnicu protiv bivšeg američkog predsjednika, čiji su napori da poništi izborne rezultate iz 2020. godine kulminirali neredima.

U posljednjem javnom saslušanju nakon 18 mjeseci istrage o nasilnom napadu, devet članova Odbora Zastupničkog doma jednoglasno je preporučilo da Ministarstvo pravosuđa pokrene krivične prijave protiv Trumpa zbog njegovih napora da poništi predsjedničke izbore 2020. godine.

Krivične prijave se odnose na ometanje službenog postupka, zavjeru za davanje lažne izjave te pomaganje ili pružanje pomoći u pobuni.

Napad na Kapitol Sjedinjenih Američkih Država desio se 6. januara 2021. godine kada je velika grupa demonstranata koji su podržavali tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trampa upala u Kapitol, narušavajući sigurnost i zauzimajući dijelove zgrade nekoliko sati.

Nerede su potaknuli komentari koje je Tramp dao na ranijem skupu. Upad je poremetio zajedničko zasjedanje Kongresa za prebrojavanje glasova Izbornog koledža i potvrdu pobjede Džoa Bajdena (Joe Biden) na predsjedničkim izborima 2020. godine, te dovela do evakuacije i zaključavanja zgrade.

Od posljedica nasilja tog 6. januara umrlo je pet osoba, a zgrada Kapitola je teško oštećena. Kapitol Sjedinjenih Američkih Država, koji se često naziva i zgrada Kapitola, mjesto je okupljanja Kongresa i sjedište zakonodavnog ogranka američke savezne vlade.

