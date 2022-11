Minusi neće zaustaviti rat: U kojim pravcima Ukrajinci mogu probiti ruske položaje tokom zime

U analizi lista Hromadske, analitičari su naglasili kako se situacija na frontu može razlikovati od samog vremena, ali i od dijelova fronta.

Kao jedan od mogućih nedostataka ruske vojske u zimskom periodu navodi se manjak kvalitetne opreme.

“Opremanje vojnika je veoma važan detalj jer se ne bori ni tenk ni top, već osoba. Vojnik mora biti dobro obučen kako bi efikasno obavljao borbene zadatke”, rekao je stručnjak Petro Černik.

Iako se najavljuju vojne aktivnosti u zimskom periodu, procjenjuje se kako je malo vjerovatno da će do proboja na frontu doći u narednim sedmicama.

“Zbog jesenje bljuzgavice i povećane vlage u tlu, oprema je kao na ledu, a mobilnost trupa se smanjuje. Čak i američka oklopna vozila MaxxPro teško prolaze kroz ukrajinsko blato”, navodi ukrajinski list.

Južni front

Kada je riječ o pojedinim dijelovima fronta, Hromadske su prije svega analizirale situaciju na jugu države gdje su ukrajinske trupe oslobodile Herson.

“Južni pravac je najperspektivniji za probijanje odbrane ruske vojske. Krajem novembra na jugu se završava kišna sezona, pada snijeg i bit će hladnije. Januar i februar su veoma vjetroviti, suvi, a temperatura je ispod nule. U stepi će vozilo moći bezbjedno da vozi”, rekao je potpukovnik Arieh Zayden.

Prema njegovim riječima, najveći uspjeh u narednom periodu bio bi zauzimanje Melitopolja koji je ključno transportno čvorište za rusku vojsku.

“Ako Rusi predaju grad, to je za njih kraj, jer će tada cijela grupa ostati bez logistke, pa će stoga biti uništena ili primorana da pobjegne”, rekao je Zayden.

Proboj u regiji Lugansk

Još jedna obećavajuća ruta kada je riječ o aktivnostima ukrajinske vojske mogla bi biti linija Svatove – Kremina u regiji Lugansk.

Prema britanskim obavještajnim službama, ruske trupe postaju sve ranjivije u regionu, ali se tamo nastavljaju teške borbe.

“Nakon povlačenja iz Limana, neprijatelj je uspio izgraditi priličnu dobru odbranu. Oružane snage Ukrajine već su oslobodile Makijevku u oblasti Luganska, Ovo selo je na sredini između Svatova i Kremine i može se koristiti kao zgodan mostobran za dalji izlazak na istok. Ako uspije, ući ćemo im u pozadinu. Dakle, Rusi će biti primorani da zaustave napad i pređu u defanzivu”, rekao je general-pukovnik Igor Romanenko.

Bahmut osuđen na neuspjeh

Jedno od mjesta za koje se predviđa da će se i u narednom periodu voditi borbe je i Bahmut.

“Rusi već skoro četiri mjeseca pokušavaju da zauzmu Bahmut i naselja u njegovoj blizini. Okupatori bombarduju grad 24 sata i to je najužarenija tačka na istoku. Ukrajinska vojska odbija nekoliko napada dnevno”, navodi ukrajinski list.

Na istoku Ukrajine front nikadau žareniji (Foto: Liveuamap.com)

Na kraju analize, razmatrana je i opcija bjeloruskog napada na Ukrajinu sa sjevera. Uprkos informacijama s terena, analitičari smatraju kako je napad sa sjevera malo vjerovatan.

“Neprijatelj nema dovoljnu koncentraciju snaga za to. Primjera radi, da uzme pod opsadu tako ogroman grad kao što je Kijev, za to je potrebna grupa vojnika veličine one koja se trenutno bori na teritoriji cijele Ukrajine”, rekao je potpukovnik Arieh Zayden.

