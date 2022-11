Plišani astronauti na raketi Artemis 1

Tu su plišana lutka Snoopy, zatim ovca Shaul, četiri LEGO mini-figurice te nekoliko testnih lutaka. I ovdje nisu za ukras – nego za nauku.

Svemirsko njuškalo Snoopy i pametna ovca Shaun

Snoopy , koji je za ovu misiju dobio i narandžasto astronautsko odijelo, već je „prekaljeni astronaut“. Naime, saradnja Charlesa Schulza, kreatora stripa Peanuts i lika psića Snoopy, s NASA-om je započela godinu dana prije leta Apolla 10, 1969. godine, kada mu se NASA obratila sa zahtjevom da koristi Snoopyja kao sigurnosnu maskotu.

U maju 1969. godine, astronauti Apolla 10 Gene Cernan, John Young i Thomas Stafford putovali su do Mjeseca. Misija je zahtijevala od lunarnog modula da preleti Mjesečevu površinu i „njuška okolo” izviđajući mjesto slijetanja Apolla 11, zbog čega je posada nazvala lunarni modul „Snoopy”. Komandni modul Apolla nazvan je „Charlie Brown”, po Snoopyjevom vlasniku. Snoopyjev prvi let u svemir bio je 1990. godine kada se uspio provozati svemirskim brodom Columbia tokom misije STS-32.

Plišana lutka pametnog janjeta Shaun je zapravo „astronaut“ Evropske svemirske agencije (ESA), koja je izgradila uslužni modul za opskrbu energijom za misiju. Ova igračka ima i svoj Twitter nalog.

Shaun’s mission to the Moon begins today as the Orion spacecraft launched into space from Kennedy Space Center in Florida, taking @esa's newest astronaut farther than any human (or sheep!) has ever been before! #Artemis1 #ForwardToTheMoon 🌚 pic.twitter.com/ZIuSNoIGGI

— Shaun the Sheep (@shaunthesheep) November 16, 2022